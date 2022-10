IMAGO / Chris Emil Janßen

Alfons Schuhbeck: Er ist einer der bekanntesten Köche Deutschlands

Alfons Schuhbeck (73) ist in großen Schwierigkeiten. In 25 Fällen hat die Münchner Staatsanwaltschaft ihn wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Der Prozess läuft. Nichtsdestotrotz gehört er zu den großen Gastro-Persönlichkeiten, weit über München hinaus. Was waren seine wichtigsten Stationen? Welche Erfolge und Misserfolge gab es?

Alfons Schuhbeck (73) ist in großen Schwierigkeiten. In 25 Fällen hat die Münchner Staatsanwaltschaft ihn wegen Steuerhinterziehung a