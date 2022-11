Alternative Proteine: Lof, Peas and Happiness

Alternative Absatzmärkte

„Wir sind auf dem Weg zum Hersteller von frischen, handwerklichen, regionalen Lebensmitteln. “ Uwe Nothwang

Für Fleischfans und Flexitarier

Es geht Nothwang einerseits darum, mit Bauern zusammenzuarbeiten, die sich von der Tierzucht abwenden. Ihnen will er einen alternativen Absatzmarkt eröffnen. Andererseits will er Konsumenten erreichen, die auf fleischliche Proteine verzichten wollen. Denn die Fleischbranche befindet sich in einem Umbruch, in dem es nicht mehr um „höher, schneller, weiter“ gehe, sondern um „bewusster, reduzierter und qualitativer“, bekräftigt Raphael Stix, Geschäftsführer der Mægnets Marketing- & Vertriebsberatungs GmbH, der die Metzgerei Nothwang in Strategie- und Marketingfragen berät. Nothwang sieht sich schließlich auch in der Verantwortung für das, was die sieben Generationen vor ihm auf die Beine gestellt haben. Sein Anspruch ist es, Lebensmittel in handwerklicher Tradition und hervorragender Qualität zu produzieren.Nothwangs erste Ideen wurden in der Gründungsphase von „lena greenfood“ zu echten Produkten weiterentwickelt. Dazu stellte er Küchenmeister und Lebensmitteltechnologen ein, um beste Qualität für das neue Sortiment zu erzielen. Zu seinem Team gehören Johanna Huber, die verantwortlich für das Projekt ist, sowie der Metzger, Koch und Lebensmittelmanager Christoph Wirth. Nothwang hatte das Heilbronner Traditionsunternehmen der Familie Wirth mit vier Fachgeschäften und 60 Mitarbeitern im September 2022 übernommen. Aus den ersten Produktideen entstand schließlich die Marke „Lecker ohne Fleisch“ (LoF). „Es handelt sich dabei um ein modernes Konzept alternativer Proteinquellen, die auf Kichererbsen, Linsen und anderen Hülsenfrüchten basieren“, erklärt Stix.Das Sortiment soll unter anderem pikante Aufstriche enthalten, die sich vom herkömmlichen Hummusrezept unterscheiden, beispielsweise durch eine spezielle Würzung. Auch sind süße Aufstriche mit Macadamianüssen in der Planung. Salate gehören ebenfalls zur Marke, wie ein Bulgursalat oder ein Belugalinsensalat mit Limetten und Kokosflocken. Nothwangs Anspruch ist es, Geschmackskompositionen zu kreieren, die noch unbekannt sind. Außerdem sollen sie natürlich lecker und exotisch sein und die Konsumenten zu einem erneuten Kauf animieren. Einige Produkte befinden sich schon in der Vorserienphase und sollen zu Beginn des nächsten Jahres auf den Markt kommen, prognostiziert Stix.Mit den fleischlosen Artikeln sollen alle Nothwang-Kunden angesprochen werden. Neben Fleischliebhabern oder Flexitariern sind das auch Familien, in denen einzelne Mitglieder beschlossen haben, auf Fleisch zu verzichten. In einer Gesellschaft, in der sich das Einkaufsverhalten stetig ändert, sieht Nothwang eine große Chance für fleischfreie Alternativen . Das Sortiment muss an die neuen Bedingungen angepasst werden, um auch weitere oder neue Kunden anzusprechen. Und Nothwang möchte mit seinem Start-up, das sich nah und doch abgegrenzt vom bisherigen Unternehmen positioniert, den Weg in eine erfolgreiche Zukunft sichern – für seine nachfolgenden Generationen. Deshalb lässt der Slogan der Marke „Lof, Peas and Happiness“ in eine bewusstere und nachhaltigere Zukunft blicken.