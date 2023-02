Anzeige: Eine runde Sache

Bluhm Systeme

Ein Continuous Inkjet-Drucker kennzeichnet die Produkte mit Chargennummern.

Die Fleischerei Knipp ist ein traditioneller Handwerksbetrieb, der in Iserlohn vor allem für seine Schinkenspezialitäten bekannt ist. Seit mehr als 70 Jahren verpackt die Familie Knipp ihre Erzeugnisse auch in Konservendosen und liefert diese nicht nur an Gaststätten und Großküchen im Raum Iserlohn, sondern inzwischen in die ganze Welt.