KÖLN Zwischen Juli 2021 und Juni 2022 fehlten dem Einzelhandel mehr als 37.000 passend qualifizierte Fachkräfte bei 118.000 offenen Stellen. Damit erreicht die Branche nach Angaben des KoFa (Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung) ein Allzeithoch: Jede dritte offene Stelle blieb unbesetzt.

Die meisten Lücken gibt es in Verkaufsberufen (57.000 offene Stellen), allen voran an der Fleischtheke: Hier blieben 75 Prozent der 6.000 Stellen unbesetzt. An Experten (auch mit Studium) mangelt es vor allem bei Aufsicht und Führung im Verkauf (8.900 offene Stellen).Aktuell sucht der Handel mehr Personal als vor der Pandemie. Dass die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen seit zehn Jahren stärker als in anderen Branchen sinkt, wertet das KoFa als Indikator für einen weiterhin steigenden Fachkräftemangel