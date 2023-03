Bayern: Der Meisterbonus steigt

MÜNCHEN Der Bayerische Ministerrat hat auf Initiative von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger beschlossen, den bayerischen Meisterbonus dauerhaft auf 3.000 Euro zu erhöhen. Bisher wurden erfolgreiche Absolventen mit 2000 Euro belohnt.

Die Aufstockung gilt dem Münchner Wirtschaftsministerium zufolge rückwirkend für alle seit dem 1. Januar 2023 erfolgreich absolvierten Weiterbildungsprüfungen zum Meister oder zu einem vergleichbaren (schulischen) Abschluss.Der Bayerische Handwerkstag (BHT) begrüßt die von der Staatsregierung beschlossene Erhöhung des Meisterbonus‘. „Besonders erfreulich ist, dass alle Handwerkerinnen und Handwerker, die die Meisterprüfung erfolgreich absolvieren, diesen Betrag bereits rückwirkend zum 1. Januar 2023 erhalten“, unterstreicht BHT-Hauptgeschäftsführer Dr. Frank Hüpers in einer Mitteilung an die Medien. „Die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung ist damit auch im Geldbeutel spürbar und erhöht den Anreiz, sich dieses Jahr beruflich weiterzubilden.“Auch Geschäftsführer Lars Bubnick vom Fleischerverband Bayern schließt sich der positiven Bewertung der Entscheidung an: „Über den Beschluss der Staatsregierung freuen wir uns sehr! Die Erhöhung des Meisterbonus auf 3000 Euro in Bayern ist ein wichtiger Schritt zur vollständigen Gleichstellung von beruflicher und akademischer Ausbildung. Angesichts der gewaltigen Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, ist diese Gleichwertigkeit auch dringend notwendig.“Der Meisterbonus wurde ursprünglich auf Initiative der Handwerksorganisation eingeführt und wird an erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen der Weiterbildung zum Meister oder einem gleichwertigen Abschluss ausbezahlt. Im vergangenen Jahr wurden im bayerischen Handwerk nach Angaben des BHT 4539 erfolgreiche Meisterprüfungen absolviert, die meisten als Kraftfahrzeugtechniker/in, Elektrotechniker/in und Friseur/in. Die Fleischerschule in Augsburg zählte im abgelaufenen Jahr 116 bestandene Prüfungen zum Metzgermeister/in, die Kollegen aus Landshut rund 220.