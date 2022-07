Bilanz: Fleischindustrie lässt Federn

FRANKFURT Destatis legt Zahlen für den Wirtschaftszweig Schlachtung und Fleischverarbeitung vor. 2021 gaben die Umsätze spürbar nach, die Beschäftigung legte auf dem Papier zu.

Die deutsche Fleischindustrie erlöste im Jahr 2021 einen Umsatz von 40,6 Mrd. Euro. Das meldete das Statistische Bundesamt ( Destatis ) in dieser Woche.Ein Jahr zuvor erzielte die Branche laut der Wiesbadener Behörde noch einen Umsatz von 44,5 Mrd. Euro. Im zweiten Coronajahr schrumpften die Erlöse demnach um 8,8 Prozent. Bei diesen Werten handelt es sich um Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten. Diese Angabe ist wichtig, da auch Umsatzstatistiken mit mehr als 50 Beschäftigten im Umlauf sind. Ungeachtet dessen hatte die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie ( BVE ) in ihrem Jahresbericht von Ende Juni die Umsatzgrößen in nahezu identischer Dimension gemeldet.Nach Angaben der Statistiker erlösten 2021 die 19 größten Unternehmen mit 1.000 und mehr Mitarbeitenden rund ein Viertel des Branchenumsatzes.Das Wirtschaftsjahr 2021 war für die Unternehmen im Bereich Schlachtung und Fleischverarbeitung geprägt von deutlich niedrigeren Preisen für Schlachtschweine gegenüber 2020. Die Notierung für Tiere der Handelsklasse E pendelte 2021 zwischen 1,21 Euro je Kilo Schlachtgewicht (SG) in der ersten Kalenderwoche (KW) und einem Maximum von 1,59 Euro in KW 23. Ein Jahr zuvor bewegten sich die Kurse zwischen 2,04 und 1,21 Euro. Das blieb nicht ohne Folgen für die Umsatzentwicklung. Tönnies, Westfleisch und Vion schlossen 2021 mit Verlusten ab.Die Zahl der Beschäftigten legte in der Fleischindustrie um 18 Prozent zu auf 151.500 Mitarbeitende. Der satte Zuwachs ist allerdings der Abschaffung der Werkverträge in der Branche geschuldet. Auch das steigerte den Kostendruck der Unternehmen.Lesen Sie dazu auch den Kommentar „ Zahlenflut und Informationsfrust “ von afz-Chefredakteur Jörg Schiffeler.