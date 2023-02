Bio-Fachhandel: Wieder auf Vor-Corona Niveau

BERLIN Die Bioläden und Ökosupermärkte in Deutschland haben im vergangenen Jahr einen deutlichen Umsatzdämpfer erlitten.

Gegenüber 2021 gingen die Erlöse im Bio-Fachhandel um 12,3 Prozent auf 3,83 Mrd Euro zurück. Das zeigen aktuelle Marktdaten vom Bundesverband Naturkost Naturwaren ( BNN ), die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurden. Im Vor-Corona-Jahr 2019 hatte sich der Umsatz der Branche auf 3,76 Mrd. Euro belaufen. Der BNN begründet den Umsatzrückgang mit einem deutlich preissensibleren Einkaufsverhalten der Verbraucher infolge des Ukraine-Kriegs, der hohen Inflation sowie den gestiegenen Kosten bei Energie, Mobilität und Alltagsversorgung. Zudem hätten die Verbraucher nach dem Wegfall der meisten Corona-Maßnahmen wieder häufiger außerhalb der eigenen Wohnung oder auf Urlaubsreisen Nahrungsmittel konsumiert, wo es oft keine Bio-Option gebe.BNN-Geschäftsführerin Kathrin Jäckel betonte, dass die Kunden dem Naturkostfachhandel trotz der schwierigen Rahmenbedingungen treu geblieben seien. Die Auswertung der Kassenvorgänge zeige, dass zwar im Durchschnitt die Anzahl der Bons 2022 um acht Prozent und die Bonsummen um fünf Prozent zurückgegangen seien. Insbesondere die flächenmäßig kleinen Bioläden mit einer Ladengröße bis zu 100 Quadratmeter Fläche hätten ihre Stammkunden aber weitgehend halten können. Diese hätten jedoch deutlich preisbewusster eingekauft. Bioläden und -supermärkte ab einer Fläche von 100 Quadratmeter hätten einen höheren Anteil an Wechselkunden, was zu stärkeren Umsatzrückgängen geführt habe.