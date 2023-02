Biofach: Branche sieht sich gut gewappnet

NÜRNBERG Auf der Biofach in Nürnberg positioniert sich „Bio“ in Zeiten von Inflation und Klimakrise.

Klimabewusste Produkte, nachhaltige Verpackungskonzepte, heimische Rohstoffe und authentisches Tierwohl: Das Thema Nachhaltigkeit bestimmt weiterhin die Agenda für die Biobranche, auch auf deren diesjährigen Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, der Biofach.



Erstmalig Umsatzrückgang 2022

Discounter Öko-Gewinner

BÖLW fordert „wahre Preise“

Die globale „Bio-Community“ trifft sich nach einer reduzierten Sommer-Edition im vergangenen Jahr nun vom 14. bis 17. Februar 2023 wieder „ganz normal“ im Nürnberger Messezentrum. Angemeldet haben sich 2.700 Aussteller aus rund 100 Ländern. Das ist eine ordentliche Zahl, aber an ihr sieht man auch, wie sehr Corona dem Treffpunkt der Bio-Branche einen Dämpfer verpasst hat. Denn im Februar 2019, als Corona noch weit weg war, fanden 3.273 Aussteller aus 98 Nationen den Weg nach Nürnberg. Mitte Februar 2020, in den Anfängen der Pandemie, aber noch gut einen Monat vor dem ersten Lockdown am 22. März, präsentierten mit 3.792 Aussteller aus 110 Ländern fast 1.100 Unternehmen mehr als in diesem Jahr ihre Produkte, die Biofach eröffnete damals sogar zwei weitere Hallen, um dem Wachstum der Branche Rechnung zu tragen.Und wie steht die Bio-Branche in diesen Zeiten da? Das Programm des Biofach-Kongresses unter dem Thema „Bio. Ernährungssouveränität. Wahre Preise“ lässt bereits erahnen, dass 2023 keine leichten Aufgaben auf die Branche zukommen werden. Auch der Bund Ökologischer Lebensmittelwirtschaft ( BÖLW ), nationaler und ideeller Träger der Biofach, verweist im Vorfeld der Messe darauf, dass alle Lebensmittelunternehmen die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Kriegs gegen die Ukraine spüren.„Dabei zeigt sich, dass Bio besser gewappnet ist: durch kurze, regionaler ausgerichtete Wertschöpfungsketten und eine ressourcenschützende Kreislaufwirtschaft, die keinen teuren, synthetisch erzeugten Stickstoffdünger oder Pestizide benötigt“, sagt BÖLW-Vorstandsvorsitzende Tina Andres . „Auch die hohe Verbindlichkeit im Bio-Markt durch längerfristige Verträge wirkt inflationsdämpfend. Ebenso die höhere Vielfalt der Handelsstruktur.“Studien zufolge zeige ein Vergleich der Verkaufspreise der Monate September bis November 2021 zum Jahr 2022, dass die Preisaufschläge bei konventionellen Produkten deutlich höher waren als bei Bio. Während Konsumenten im Herbst 2022 zum Beispiel für konventionell erzeugte Möhren im Discounter 60 Prozent mehr bezahlen mussten als im Vorjahreszeitraum und der Möhrenpreis in den Supermärkten um 20 Prozent gestiegen sei, seien die Zuschläge für Bio-Möhren durchweg geringer ausgefallen. Sie lagen im Discounter bei 45 Prozent und im Supermarkt bei zwölf Prozent – während der Bio-Fachhandel den Preis für Bio-Möhren mit zwei Prozent nahezu stabil gehalten habe.„Bio-Lebensmittel haben sich nicht in dem Maß verteuert wie die konventionelle Ware“, bestätigt auch Thomas Els, Verbraucheranalyst beim Agrarmarkt Informations-Gesellschaft ( AMI ) in Bonn. Die Daten der Kassenzettel zeigten, dass sich Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft im ersten Halbjahr 2022 im Schnitt um 5,2 Prozent verteuert haben. Frisches Rindfleisch war demzufolge 15 Prozent teurer, doch Bio-Schweinefleisch oder Käse verteuerten sich nur um 3,3 Prozent.Und wie geht es der Branche insgesamt? Während der BÖLW aktuelle Branchenzahlen traditionell erst zum Auftakt der Biofach bekanntgibt, zeigt der Marktbericht zum Jahreswechsel 2022/2023 des Deutschen Bauernverbands (DBV), dass der Öko-Umsatz im vergangenen Jahr erstmals leicht zurückgegangen ist.Der Öko-Lebensmittelumsatz sank demzufolge von Januar bis Oktober 2022 um 4,1 Prozent, der Mengenrückgang belief sich auf 5,7 Prozent. Dennoch werde der Öko-Umsatz mit voraussichtlich 15 Milliarden Euro immer noch 2,7 Milliarden Euro über dem Niveau von 2019 liegen. „Und das heißt, der Öko-Markt konnte das sehr hohe Umsatzwachstum von 22 Prozent aus dem ersten Coronajahr in der Krise 2022 halten“, erläutert DBV-Präsident Joachim Rukwied Die Discounter seien nach GfK-Daten auch bei Öko-Produkten 2022 die Gewinner des Trends zum „Billig“-Einkauf. Von Januar bis Oktober 2022 sei hier der Öko-Umsatz um 14,5 Prozent gestiegen, während er im Vollsortiments-Lebensmitteleinzelhandel (LEH) in etwa gleichgeblieben sei. Im Naturkostfachhandel und in der Direktvermarktung sei er hingegen nach Angaben der AMI und GfK „dramatisch“ um 20 Prozent gesunken.„Viele Öko-Produkte sind im Discounter nur geringfügig preiswerter oder gleich teuer, aber das Preisimage lenkt den Konsum offenbar mehr als echte Preiskenntnis“, beobachtet der DBV-Präsident. So sei etwa die Öko-Trinkmilch im Sommer bis in den September hinein im Discount und LEH teurer als im Naturkostfachhandel gewesen, nachdem im Juni 2022 Aldi den Bio-Trinkmilchpreis auf einen Schlag um 50 Prozent erhöht hatte.Die Öko-Umstellungstätigkeit blieb auch 2022 verhalten, beobachtet Rukwied. „Das half, die Erzeugerpreise zu stabilisieren und bei etlichen wichtigen Öko-Rohstoffen gab es sogar Preissteigerungen.“ Demnach stiegen die Preise für Weizen, Roggen und Hafer 2022 um mehr als 20 Prozent, für Futterweizen um 17 Prozent. Der Erzeugerpreis für Öko-Milch wuchs um gut 20 Prozent von 51 auf 62 Cent je Kilogramm, der Preis für Schweinefleisch um neun Prozent und für Rindfleisch um acht Prozent.Für Altkühe allerdings stagnierte der Erzeugerpreis. Dinkel habe zum wiederholten Mal eine Talfahrt erlebt und auch der Öko-Eiermarkt sei rückläufig gewesen, was eine Abstockung der Legehennenbestände zur Folge hatte. „Die kurzfristigen Aussichten für den Ökolandbau sind daher auch 2023 verhalten zu beurteilen“, so der DBV-Präsident. Sollte aber die Konjunktur wieder anspringen oder sich die Verbrauchereinkommen konsolidieren, dürfe man wieder mit Nachfragewachstum rechnen.„Die Zahlen belegen: Bio ist preisstabil und wirkt als Inflationsbremse“, lautet unterdessen das Fazit der BÖLW-Chefin Andres . „Dieses Potential gilt es zu nutzten, für Verbraucher, Landwirtschaft und Umwelt. Denn mit Bio bleiben nicht nur die Preise stabil, es werden auch Schäden von 90 Milliarden Euro vermieden, die durch die Landwirtschaft bei der Nutzung von Umweltgütern anfallen und am Ende von allen teuer bezahlt werden müssen.“Diese Folgekosten lägen mehrfach höher als die Wertschöpfung in der Landwirtschaft, seien aber nicht im Produktpreis enthalten, während Bio diese Schäden durch eine ressourcenschützende Kreislaufwirtschaft vermeide.„Nur mit wahren Preisen, bei denen die Umweltkosten Teil der Produktionskosten sind, kann ein Wirtschaften innerhalb der planetaren Belastungsgrenzen und somit eine enkeltaugliche Lebensmittel- und Landwirtschaft gelingen“, ist Andres überzeugt. „Wir fordern von Cem Özdemir , dieses Marktversagen zu mindern mit dem Abbau der Mehrwertsteuer auf Bio-Lebensmittel. So wird Bio für alle leistbar und unser Ernährungssystem stabiler und unabhängiger.“ Außerdem würde nur so das Bio-Ziel der Bundesregierung von 30 Prozent, um die Umwelt zu schützen, erreichbar.