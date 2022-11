BMEL: Rottmann verlässt Ministerium

BERLIN Die Parlamentarische Staatssekretärin vom Bundeslandwirtschaftsministerium, Dr. Manuela Rottmann, verlässt vorzeitig das Agrarressort in Berlin.

Die Grünen-Politikerin will sich damit voll und ganz auf ihren Wahlkampf um das Amt des Oberbürgermeisters beziehungsweise der Oberürgermeisterin in Frankfurt am Main konzentrieren. Darauf habe sie sich mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir verständigt. Das meldete die „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ ( F.A.Z. ) am 25. November.Am vorletzten Wochenende hatten die Frankfurter Grünen die 50-jährige Juristin mit 95 Prozent der Stimmen zur Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl bestimmt. Die ehemalige Frankfurter Umweltdezernentin dankte Özdemir „für sein Vertrauen, die wunderbare Zusammenarbeit und seine Unterstützung meiner Bewerbung für dieses wichtige Amt“. In den sozialen Medien schrieb Rottmann: „Ich entscheide mich für Frankfurt.“Die Grünen-Politikerin war von 2006 bis 2012 Dezernentin für Umwelt und Gesundheit in der Mainmetropole. Im Bundestag vertritt sie den unterfränkischen Wahlkreis Bad Kissingen. Neben der ländlichen Entwicklung zählten die Waldpolitik und Haushaltsfragen zu den Schwerpunkten ihrer Tätigkeit als Parlamentarische Staatssekretärin. Die Oberbürgermeisterwahl findet am 5. März statt. Im Rennen um die Nachfolge des abgewählten SPD-Stadtoberhaupts Peter Feldmann werden Rottmann realistische Chancen eingeräumt.