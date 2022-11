FRANKFURT Der Mittelstand gewinnt Marktanteile und hat positive Umsatzerwartungen, die Großunternehmen hingegen sind unzufrieden. Rindfleisch steht unter Druck, während das Geflügelsegment wächst und die Tierwohlnachfrage sinkt. Zu diesen Ergebnissen kommt das zweite Branchenecho der Fleischwirtschaft.

Verbrauchertrend Preis: 89 Prozent der Befragten sehen sich Forderungen nach preiswerten Produkten ausgesetzt, 78 Prozent nach regionalen Produkten. Nur noch 33 Prozent sehen sich dem Verbraucherwunsch nach Waren aus höherer Haltungsform ausgesetzt.

89 Prozent der Befragten sehen sich Forderungen nach preiswerten Produkten ausgesetzt, 78 Prozent nach regionalen Produkten. Nur noch 33 Prozent sehen sich dem Verbraucherwunsch nach Waren aus höherer Haltungsform ausgesetzt. Teuerung der Produktion belastet die Industrie: 90 Prozent stehen durch hohe Energiekosten vor einer sehr großen Herausforderung. Hohe Rohstoffpreise, Logistik und Verpackungskosten sind ebenfalls für mehr als jeden zweiten Betrieb herausfordernd.

90 Prozent stehen durch hohe Energiekosten vor einer sehr großen Herausforderung. Hohe Rohstoffpreise, Logistik und Verpackungskosten sind ebenfalls für mehr als jeden zweiten Betrieb herausfordernd. Handel hat Preise angepasst: 75 Prozent der Betriebe haben eine Umsatzsteigerung von durchschnittlich 13 Prozent. 62 Prozent erwarten jetzt keine Preisanpassungen des Handels mehr.

75 Prozent der Betriebe haben eine Umsatzsteigerung von durchschnittlich 13 Prozent. 62 Prozent erwarten jetzt keine Preisanpassungen des Handels mehr. Multi-Topic-Krise: Inflation (85 Prozent), Konsumrückgang (74 Prozent), Personalmangel (66 Prozent) gelten als größte Herausforderung der Branche. Nur 37 Prozent sehen in der politischen Agrarwende die größte Herausforderung.

Inflation (85 Prozent), Konsumrückgang (74 Prozent), Personalmangel (66 Prozent) gelten als größte Herausforderung der Branche. Nur 37 Prozent sehen in der politischen Agrarwende die größte Herausforderung. Gewinner und Verlierer: 32 Prozent der Betriebe – vor allem aus dem Mittelstand – sind mit der Auslastung zufrieden, speziell aus dem Segment Geflügel. 40 Prozent sind teils teils zufrieden, 29 Prozent unzufrieden. 18 Prozent planen Produktionsreduzierungen, 21 Prozent Steigerungen.

32 Prozent der Betriebe – vor allem aus dem Mittelstand – sind mit der Auslastung zufrieden, speziell aus dem Segment Geflügel. 40 Prozent sind teils teils zufrieden, 29 Prozent unzufrieden. 18 Prozent planen Produktionsreduzierungen, 21 Prozent Steigerungen. Hohe Zuversichtlichkeit: 44 Prozent erwarten Umsatzsteigerung in den nächsten sechs Monaten, 51 Prozent keine Rückgänge.

Das halbjährliche Branchenecho der Fleisch- und Wurstindustrie in Deutschland zeigt große Verbraucherveränderungen und damit starke Auswirkungen auf die gesamte Wertschöpfungskette. Die Befragung der in der dfv Mediengruppe erscheinenden Fleischwirtschaftlichen Fachmedien (afz - allgemeine fleischer zeitung und „Fleischwirtschaft“) und der Managementberatung Ebner Stolz (beide Frankfurt am Main) richtete sich an die Top-100-Unternehmen der Branche, von denen ein gutes Drittel Rede und Antwort stand. Unter den Befragten sind 30 Prozent Unternehmen mit mehr als 1.500 Mitarbeitern und einem Umsatz von mehr als 500 Mio. Euro, 70 Prozent der Befragten zählen zum klassischen Mittelstand.„Das Branchenecho zeigt: Die deutsche Fleischindustrie packt die Transformation am Schopfe“, so Christian Schnücke, Gesamtverlagsleiter Agrar-, Back- und Fleisch-Medien der dfv Mediengruppe. „Diese Branche ist geprägt durch eine Vielzahl von Unternehmern, Handwerkern und Kreativen. Vielfalt zahlt sich jetzt in der Krise aus, sodass viele Unternehmen trotz Herausforderungen positiv in die Zukunft blicken.“ Für Klaus Martin Fischer, Partner der Managementberatung Ebner Stolz, zeigt sich ein weiterer Trend: „Die Unternehmen streben nach regionalen Wertschöpfungsketten. Was seit vielen Jahren ein Vorteil der Geflügelwirtschaft ist, wird nun zunehmend auch im Bereich Schwein und Rind erarbeitet. Schließlich ist es für kein Unternehmen der Branche erstrebenswert, 400-Gramm-Packungen Fleischwurst zu produzieren, bei denen die Marge gerade so die Produktionskosten deckt.“ Stattdessen sieht Fischer den Trend zu stärkerer Kooperation zwischen landwirtschaftlichen Erzeugern, Schlachtern, Veredlern und Handel. Die Zusammenfassung der Ergebnisse zeigt folgende Erkenntnisse:

Eine Vielzahl von Krisen belastet die Stimmung in der deutschen Fleischwirtschaft. Durch die Folgen des russischen Angriffskrieges ist die Teuerung der Produktion zurzeit die größte Herausforderung für die Branche. 90 Prozent der Befragten werden durch hohe Energiekosten belastet. Hohe Rohstoffpreise, Logistikkosten und Verfügbarkeiten sowie Verpackungskosten sind ebenfalls für mehr als jeden zweiten Betrieb herausfordernd. Trotzdem konnten 75 Prozent der Betriebe im vergangenen Jahr eine Umsatzsteigerung von durchschnittlich 13 Prozent verzeichnen. Dies ist vor allem auf Preissteigerungen im Handel und steigende Rohstoffkosten zurückzuführen. Weitere Preisanpassungen des Handels in den nächsten Monaten werden von 62 Prozent nicht mehr erwartet.

Größte Herausforderung für die Fleischindustrie ist nicht mehr die angekündigte politische Agrarwende. Lediglich 37 Prozent der Befragten sehen hierin das wichtigste Thema. Stattdessen sind Inflation (85 Prozent), Konsumrückgang (74 Prozent) und Personalmangel (66 Prozent) die größten Herausforderungen der Branche. Bei 75 Prozent der Betriebe fehlen aktuell Produktionsmitarbeiter.