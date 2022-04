Branchentreff: Özdemir eröffnet Anuga FoodTec

KÖLN Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, wird am 26. April 2022 die Anuga FoodTec eröffnen.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir wird gemeinsam mit Vertretern der Veranstalter, Koelnmesse und der Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) als fachlichem und ideellem Träger, am ersten Messetag im Rahmen seines Besuchs einen Rundgang über die Messe unternehmen, an den sich eine Eröffnungskonferenz anschließt.Mit rund 1.000 Anbietern aus über 40 Ländern ist die Anuga FoodTec die weltweit führende Zuliefermesse für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Sie findet alle drei Jahre in Köln statt. 2021 musste sie pandemiebedingt ins Frühjahr 2022 verschoben werden und präsentiert sich deshalb vom 26. bis 29. April als „Special Edition“.Ergänzend zur Präsenzmesse bietet die Digitalplattform Anuga FoodTec @home erweiterte Möglichkeiten des Networkings und der Information. Begleitet wird die Anuga FoodTec von einem hochkarätigen Kongress- und Fachprogramm. Mit ihrem ebenso breiten, prozessübergreifenden Ansatz deckt die Anuga FoodTec alle Aspekte der Lebensmittel- und Getränkeproduktion ab. Im Mittelpunkt stehen Innovationen und Lösungsansätze für die gesamte Wertschöpfungskette – von Prozesstechnologie über Abfüll- und Verpackungstechnik bis hin zur Lebensmittelsicherheit, von Packstoffen über Digitalisierung bis hin zur Intralogistik.