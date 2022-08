imago / ActionPictures

Bier und Wurst gehören für viele Fans zum Stadion-Besuch. Beim FC Bayern zahlen sie dafür am meisten in der Bundesliga.

FRANKFURT Am Abend des 5. Augusts startet die neue Bundesliga-Saison mit dem Duell Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt gegen Meister Bayern München. Für viele Fans wird die Verpflegung im Stadion teurer: Die meisten Caterer erhöhen die Preise für Bier und Wurst. Nur in einem Stadion zahlt man so viel wie in der Vorsaison. Eine Übersicht, zusammengestellt von dem Medium Bild.

FRANKFURT Am Abend des 5. Augusts startet die neue Bundesliga-Saison mit dem Duell Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt gegen Meister Bayern M&uu