Bundesrat: Meyer führt Umweltausschuss

BERLIN Der neue niedersächsische Umweltminister Christian Meyer hat im Umweltausschuss des Bundesrats den Vorsitz übernommen.

Er wurde von der Länderkammer einstimmig in das Amt gewählt. Niedersachsen stellt traditionell den Vorsitzenden des Umweltausschusses. Die Neuwahl war notwendig geworden, weil in Niedersachsen nach der Landtagswahl am 9. Oktober eine neue Landesregierung gebildet wurde. Meyer löst als Ausschussvorsitzender Olaf Lies ab, der in Hannover vom Umwelt- ins Wirtschaftsressort gewechselt ist.Für den Grünen-Politiker Meyer ist die Spitzenposition im niedersächsischen Umweltressort sein zweites Ministeramt. Von Februar 2013 bis November 2017 war er bereits Landwirtschaftsminister in Hannover. Meyer ist seit Februar 2008 Mitglied des Niedersächsischen Landtags und war von August 2010 bis Februar 2013 sowie von November 2017 bis November 2022 stellvertretender Vorsitzender der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen.