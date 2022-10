BVWS: Wechsel im Produktionsausschuss

BERLIN Eines der wichtigsten Gremien des Bundesverbands Deutscher Wurst- und Schinkenproduzenten (BVWS) wurde anlässlich der Mitgliederversammlung in Berlin neu besetzt.

Nach zehn Jahren übergibt Dr. Karl Horst Gehlen,der bis 2020 Geschäftsführer der Westfälischen Fleischwarenfabrik Stockmeyer GmbH in Sassenberg-Füchtorf war, nach seinem altersbedingten beruflichen Ausscheiden den Vorsitz des Produktionsausschusses des BVWS an seinen bisherigen Stellvertreter Michael Sauels, der damit auch neues Mitglied im Vorstand des BVWS wird. Sauels ist Geschäftsführer der Sauels frische Wurst GmbH Fleischwaren & Co. KG aus Kempen am Niederrhein. Der Produktionsausschuss ist ein Gremium des Verbands, in dem Fachleute aus den Unternehmen wichtige technologische und rechtliche Fragen diskutieren.