DLG

Der 43-jährige Jens Kremer verfügt über langjährige Erfahrung im weltweiten Messewesen.

FRANKFURT Bei einer Tochtergesellschaft der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) in Frankfurt am Main, der DLG International, steht ein Wechsel in der Geschäftsführung an.

Zum 1. Dezember wird Jens Kremer die Spitzenposition übernehmen. Der 43-Jährige folgt auf Bernd Koch, der das Amt 2009 angetreten hatte und nun in den Ruhestand geht. Seit 2013 verantwortet der studierte Fachwirt für Messe-, Tagungs- und Kongresswesen bei der DLG Service GmbH den Bereich Geschäftsentwicklung und Vertrieb für die Messen im In- und Ausland. Zu seinen zukünftigen Aufgaben zählt die operative Steuerung der Tochtergesellschaften der DLG International im In- und Ausland.



„Jens Kremer ist im internationalen Messegeschäft zuhause und hat bereits viele Projekte für die DLG erfolgreich umgesetzt. Er wird mit seinem Erfahrungsschatz die Aktivitäten und Formate der DLG im Ausland zum internationalen Wissensaustauch zwischen innovativen Landwirten weiter vorantreiben“, so CEO Freya von Czettritz vpon der DLG Holding. „Jens Kremer ist im internationalen Messegeschäft zuhause und hat bereits viele Projekte für die DLG erfolgreich umgesetzt. Er wird mit seinem Erfahrungsschatz die Aktivitäten und Formate der DLG im Ausland zum internationalen Wissensaustauch zwischen innovativen Landwirten weiter vorantreiben“, so CEO Freya von Czettritz vpon der DLG Holding.

Quelle: afz - allgemeine fleischer zeitung 44/2022