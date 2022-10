DFV-Verbandstag: Wahrnehmung schärfen

BONN Die Berichte der DFV-Vizepräsidenten zur Mitgliederversammlung. Eine Bildergalerie finden Sie am Ende des Beitrags.

Aus dem Ressort Aus- und Weiterbildung berichtete DFV-Vizepräsidentin Nora Seitz über die Neuordnung des Berufsbilds „Fachverkäufer beziehungsweise Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, Fachrichtung Fleischerei“. In der Vergangenheit waren sich die Vertreterinnen und Vertreter des Bäcker- und des Fleischerhandwerks nicht einig über die Dauer der Berufsausbildung. Zur Erinnerung: Die Bäcker wünschten sich eine Verkürzung der Lehrzeit auf zwei Jahre. In den vergangenen 24 Monaten waren die Lebensmittelhandwerker nun in kleinen Schritten zu einer Einigung gekommen. Jetzt aber schieße die Gewerkschaft gegen eine kürzere Ausbildung.



Eingeführt sei dagegen seit zehn Monaten das digitale Berichtsheft, berichtete Seitz, die in Chemnitz die elterliche Metzgerei Thiele führt. Die Vizepräsidentin sieht darin einen enormen Vorteil, denn durch Fachfragen könne auch der Lernerfolg überprüft werden. Mit Blick auf die Ausbildungszahlen merkte die Vizepräsidentin an, dass sie sich eine bessere Förderung der Berufsbildung wünsche. In Gesellschaft und Politik schielten zu viele auf akademische Berufe mit den bekannten Folgen: „Es fehlen allerorts Azubis.“ Gleichzeitig bekannte Seitz, die auch Landesinnungsmeisterin in Sachsen ist: „Wir bilden nicht genug aus.“ Hier sieht die Sächsin alle in der Pflicht, denn der akute Fachkräfte- und Nachwuchsmangel gefährde die Existenzfähigkeit des Handwerks.



Um für die Berufe des Fleischerhandwerks zu werben, setzt der Deutsche Fleischer-Verband (DFV) auch die Nationalmannschaft ein – wie vor Kurzem auf einer Nachwuchsbörse in Magdeburg. Zufrieden zeigte sich Seitz über die Anerkennung der Fleischer als Demonstrationsberuf bei den „Skills“. Bei der sogenannten Europameisterschaft der Berufe wird das Fleischerhandwerk künftig vertreten sein, wovon sich Seitz auch eine stärkere Präsenz in den Medien verspricht.