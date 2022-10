DFV-Verbandstag: „Wir dringen durch“

BONN Energiekrise, Inflation und Interessenvertretung beschäftigen das Fleischerhandwerk. Eine Fotostrecke finden Sie am Ende des Beitrags.

Der kollegiale Austausch in anspruchsvollen Zeiten ist enorm wichtig“, eröffnete Präsident Herbert Dohrmann die Mitgliederversammlung des Deutschen Fleischer-Verbands (DFV). In der Begrüßungsformel steckte zugleich ein erster Appell an das gesamte Fleischerhandwerk: gemeinsam und möglichst geschlossen auftreten.



Wo steht das Fleischerhandwerk in fünf, zehn und 15 Jahren? Definition einer Mitgliederstruktur. Welche Leistungen werden vom DFV als Interessenvertretung sowie als Dienstleister erwartet und benötigt. Aufgaben des DFV heute und in Zukunft. Ermittlung von Finanz- und Personalbedarf. Priorisierung: Was ist unverzichtbar, was ist wichtig und was ist wünschenswert?

„Die aktuellen Entwicklungen werden von vielen als Bedrohung empfunden“, analysierte Dohrmann die Gefühlswelt seiner Berufskolleginnen und -kollegen. Neben der Transformation der Ernährungswirtschaft fordern die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine die fleischerhandwerklichen Betriebe extrem heraus. Steigende Rohstoffpreise, explodierende Energiekosten und die Inflation belasten die Unternehmen in bisher nicht gekannter Weise. Man könne der Bundesregierung nicht Tatenlosigkeit vorwerfen, doch fehle es oft an geeigneten Maßnahmen für kleine und mittlere Betriebe, skizzierte Dohrmann die Lage. Genau deshalb mische sich der DFV in den politischen Meinungsbildungsprozess ein und biete sich in Ministerien und Behörden als sachlicher und seriöser Ansprechpartner an.„Wir dringen mit unseren Anliegen durch“, ist Dohrmann nach einem Telefonat mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck überzeugt . Nach dem verunglückten Auftritt des Grünen-Politikers in der TV-Sendung „Maischberger“ habe er gezielt den Kontakt gesucht, weil der Ressortchef in dem Interview auch Interessen der Metzger in Bezug auf das Lebensmittelhandwerk und Regionalität tätigte. In Gesprächen habe er gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft des Lebensmittelhandwerks erreicht, dass „bis zum letzten ‚Tropfen‘ Strom und Gas geliefert werde“. Überdies werden die Betriebe förderfähig, und das Antragsverfahren werde für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) deutlich vereinfacht, so Dohrmann. Abgesehen vom geplanten Energiepreisdeckel werde bei der Ermittlung des Energiebedarfs auch die Prozesswärme berücksichtigt – beispielsweise für das Räuchern und Kochen.Mit der Berliner Politik unzufrieden ist Landesinnungsmeister Jogi Lederer aus Baden-Württemberg . Es sei nicht hinnehmbar, dass jede Woche Bäckereien und Metzgereien schließen, weil sich die Kosten für Energie vervielfachen. „Wir sind bereit, die Energiewende umzusetzen, aber nicht um den Preis der Betriebe“, so Lederer. „Wir müssen den Mund aufmachen“, appellierte er an die Anwesenden. Thomas Reichert zeigte sich dagegen davon überzeugt, dass man durch taktisch geschicktes Verhalten mehr erreiche. Der Obermeister der Innung Frankfurt-Darmstadt-Offenbach merkte an, dass sich die Wahrnehmung der Kollegen eher an dem orientieren müsse, was im Land los sei. Gegenwärtig wähle eine Mehrheit Rot-Grün.Nicht vom Tisch ist für den DFV-Präsidenten eine Reform der Interessenvertretung des Fleischerhandwerks. Der Bremer möchte den Verband planvoll und zielgerichtet in die Zukunft führen. Beitragserhöhungen reichten künftig nicht mehr aus, um die Finanzausstattung bei sinkenden Mitgliederzahlen stabil zu halten. In einem ergebnisoffenen Prozess möchte der Hanseat mit den Kolleginnen und Kollegen analysieren, welche Aufgaben der DFV erfüllen soll und welche dazu kommen müssen. Dazu werde das Präsidium eine Arbeitsgruppe einrichten, die folgende Punkte diskutieren werde:

In Gesprächen mit den Landesinnungsmeistern habe sich abgezeichnet, dass eine Mehrheit die Leistungskraft des DFV ausbauen wolle, berichtete Dohrmann. Obermeister Wolfgang Axer von der Innung Rhein-Erft ermutigte zu Reformen: „Wie lange wollen wir noch diskutieren?“ Einen Beitrag zur Berichte der DFV-Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten finden Sie hier: „Wahrnehmung schärfen“.

DFV-Verbandstag 2022: Die Fleischerfamilie zu Gast in Bonn