DFV

DFV-Präsident Herbert Dohrmann will den Deutschen Fleischer-Verband fit machen für die Zukunft. In diesen Prozess möchte er unbedingt auch die jüngere Generation einbinden, damit auch diese noch von einem schlagkräftigen Verband profitieren kann.

FRANKFURT Die explodierenden Energiekosten stellen so manches Unternehmen vor eine unlösbare Herausforderung. Hilfe vom Staat tut Not. Das unterstreicht DFV-Präsident Herbert Dohrmann erneut im Gespräch mit der Redaktion im Vorfeld des DFV-Verbandstags in Bonn.

