DLG: EuroTier 2022 öffnet

HANNOVER Die diesjährige EuroTier, die vom 15. bis 18. November in Hannover stattfindet, wird mit einem attraktiven Ausstellungs- und Fachprogramm sowie mit zahlreichen Marktführern und führenden Branchenexperten an den Start gehen.

Das hat die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) als Veranstalter jetzt angekündigt. Sie erwartet insgesamt rund 1.700 Aussteller aus 55 Ländern. Der DLG zufolge erwartet die Besucher „ein hochkarätiges internationales Fachprogramm“. Die geplanten Themen-Spotlights, Expertenforen, Konferenzen und Branchenevents stehen unter dem Leitthema „Transforming Animal Farming“. Konkret soll es um die weitere Entwicklung unter anderem der Haltungskonzepte, der Fütterung und des Tierwohls sowie der Direktvermarktung gehen.Im Rahmen der parallel zur EuroTier stattfindenden EnergyDecentral werden der laut Landwirtschafts-Gesellschaft die Chancen und Möglichkeiten dezentraler Energieerzeugung in den Fokus rücken. Mit ihren Kompetenzfeldern und Ausstellungsschwerpunkten Biogas, Festbrennstoffe, Photovoltaik, Windkraft, BHKW-Technologie und „Power to gas“-Lösungen präsentiere die Leitmesse Praxislösungen, wie sich der Energiewandel mit dezentralen Energiequellen gestalten lasse. Für den landwirtschaftlichen Berufsnachwuchs gibt es auch auf der diesjährigen „EuroTier“ wieder den „Young Farmers Day“. Außerdem warten im Ausstellungsbereich „Campus & Career“ personalsuchende Unternehmen sowie Informationen zu Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.Die Weltleitmesse für professionelle Tierhaltung und Livestock-Management findet statt vom 15. bis 18. November auf dem Gelände der Deutschen Messe AG in Hannover.