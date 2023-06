Dry Aged-Beef: DFV im Dialog mit der EU

FRANKFURT Im europäischen Recht gibt es bisher keine konkreten Vorgaben zum „Dry Age“. Das soll sich nun auf der Grundlage eines Gutachtens der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) ändern.

Nachdem sich der Deutsche Fleischer-Verband ( DFV ) kürzlich mit einem Schreiben an die EU-Kommission gegen die geplanten Vorgaben für die Herstellung von Dry Aged-Beef ausgesprochen hat, zeigt sich die EU-Kommission dialogbereit. Dem DFV zufolge ging in Frankfurt ein ausführliches Antwortschreiben ein, das unter anderem mögliche Ausnahmen benennt und die vorgesehene Flexibilität betont.In einem zweiten Schreiben an die Kommission hat sich der DFV erneut gegen die geplanten Änderungen positioniert und dabei eine Konkretisierung der Ausnahmen sowie eine handwerksgerechte Umsetzbarkeit eingefordert. Die Herstellungsbedingungen sowie die wirtschaftlichen und personellen Voraussetzungen in handwerklichen Fleischereien seien zwingend von den Bedingungen in der Fleischindustrie zu unterscheiden und Ausnahmen entsprechend anzupassen.