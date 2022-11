Energiekrise: „Der Kittel brennt“

STUTTGART Metzger-Demo auf Stuttgarts zentralem Platz gegen ausufernde Preise für Energie.

Einen Preisdeckel bei zehn bis 20 Cent pro Kilowattstunde (kWh) Strom, sonst geht bei vielen Fleischern das Licht aus: So lautet die Forderung und Befürchtung von rund 100 Inhabern fleischerhandwerklicher Betriebe aus ganz Baden-Württemberg, die sich gestern Nachmittag zu einer Demonstration auf dem Stuttgarter Rotebühlplatz versammelt hatten. Derzeit müssten einzelne Unternehmen aufgrund kurzfristig gekündigter Stromverträge das Drei-, manchmal sogar das Vierfache zahlen.Der Landesinnungsverband für das Fleischerhandwerk in Baden-Württemberg ( LIV ) sieht viele Metzgereien in ihrer Existenz bedroht. Landesinnungsmeister Joachim Lederer kritisierte bei der Kundgebung: „Die bisherigen Maßnahmen gegen die Energiekostensteigerung gehen an den Metzgern vorbei. Wir stehen morgens um vier Uhr auf, gehen abends aus dem Geschäft und können unsere Stromrechnung trotzdem nicht bezahlen.“Der Landesinnungsmeister war über die Resonanz der Demo zufrieden: „Dafür, dass wir Fleischer zum ersten Mal auf die Straße gegangen sind, war es genial. Die Stimmung war gut, die Diskussionen und Argumentationen sachlich.“ Jetzt will die Branche die Politik an einen Runden Tisch bringen. Die Bäcker und Konditoren aus Baden-Württemberg möchten sich an den Gesprächen beteiligen.