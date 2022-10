Der Zentralverband des Deutschen Handwerks ( ZDH ) plädiert dafür, diese Entlastungslücke für energieintensive Handwerksbetriebe und Mittelständler zu schließen und schlägt die Einrichtung einer spezifischen Härtefallbrücke vor, mit der energieintensive Betriebe ab Januar 2023 unterstützt werden. Für energieintensive Betriebe sollten die Abschlagszahlungen ab Januar 2023 und bis zum Inkrafttreten der Gaspreisbremse monatlich in Höhe von 50 Prozent rabattiert werden, so die Idee des Zentralverbands.„Wir haben schon jetzt eine dramatische Situation in den energieintensiven Betrieben. Die Übernahme des Dezember-Abschlags wäre nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, erläutert ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer im Gespräch mit der „ NOZ “. Und weiter: „Damit können die Betriebe nur anteilig die hohen Mehrkosten kompensieren, die sie in diesem Jahr gehabt haben. Bis März dann ohne Hilfen durchzuhalten – das schaffen viele Betriebe nicht.“

Technische Fragen sind zu klären

Nach einem Treffen mit Handwerkern in München zeigte sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) offen für einen früheren Start der Gaspreisbremse zum 1. Januar. Das werde allerdings nur in einem großen Schulterschluss in Deutschland gelingen, schränkte er gleichwohl ein. Zunächst müsse man sich mit den Energieversorgern austauschen, ob dies überhaupt möglich sei. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will auf eine Gaspreisbremse schon ab Januar hinarbeiten. Der Bundesfinanzminister legte sich nicht fest. „Wir wissen zur Stunde nicht, ob das technisch möglich ist“, sagte Christian Lindner (FDP) in der ARD. Grundsätzlich gelte, dass Strom- und Gaspreisbremse so schnell wie möglich wirken sollten und Bürger wie auch Betriebe entlastet würden.Indes äußerte der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie und Mitglied der Gaspreis-Kommission, Michael Vassiliadis, Zweifel an der technischen Machbarkeit zum 1. Januar: Da die Energie-Versorger unterschiedlich lange für die Umsetzung bräuchten, würden einige Kunden am Ende früher entlastet als andere.Lesen Sie zum Thema auch den Kommentar „ Keine Zeit zu verlieren “ von Chefredakteur Jörg Schiffeler.