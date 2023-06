Ernährung: Missionieren mit „veggie“

NÜRNBERG Fleischfreier Kirchentag in Nürnberg: Metzger um Obermeister Konrad Ammon boykottieren Handwerkergottesdienst.

Weitere fleischfreie Veranstaltungen

Unter dem Motto „Jetzt ist die Zeit – Hoffen. Machen.“ kommen Menschen aus aller Welt vom 7. bis 11. Juni zum 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg zusammen. Zum vielfältigen Programm gehört auch ein Handwerkergottesdienst am Samstag, 10. Juni, um 11 Uhr im Innenhof des Alten Rathauses in Nürnberg. Nicht dabei sein werden die Metzger, deren Obermeister Konrad Ammon die teils veggie-, teils bio-lastigen Vorgaben des Events hart als Bevormundung kritisiert.Den geplanten Handwerkergottesdienst organisieren die Handwerkskammer für Mittelfranken, der Bayerische Handwerkstag und die Arbeitsgemeinschaft Handwerk und Kirche. „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde – und das Handwerk macht den Rest!“, verkündet man stilvoll im Vorfeld. Deswegen wollen Handwerks- und Kirchenvertreter ihre gute Zusammenarbeit beim Kirchentag feiern – mit Musik, interessanten Impulsen und Gästen. Und mit Fahnenabordnungen der Innungen aus der wirtschaftsstarken Metropolregion.Ein Vorhaben, dem Konrad Ammon als Chef der Fleischerinnung Mittelfranken-Mitte in einem Schreiben an HWK-Präsident Thomas Pirner und Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Elmar Forster eine klare Absage erteilte. Seine Begründung: „Die Ankündigung der Kirchentagsleitung, Teilnehmern des Kirchentags beim Frühstück nur vegetarische und vegane Speisen sowie bei Speisen nur Bio-Produkte anzubieten, ist für unser Handwerk nicht nachvollziehbar und nicht hinnehmbar.“ Mit welcher Berechtigung schreiben die Kirchentagsveranstalter vor, was die Besucher essen sollen, frage er sich. Den Gästen bleibe beim Frühstück damit keine Wahl – oder sie versorgen sich selbst. So werde ihnen ihre Entscheidungsfreiheit genommen, da die Vorgaben eben „vegetarisch“ und „vegan“ lauten.Es werde hier auf eine erzieherische Art und Weise „missioniert“, was einer kirchlichen Gemeinschaft nicht zustehe und nicht in deren Aufgabenbereich gehöre, findet der Metzgermeister aus Fürth-Burgfarrnbach, der in Personalunion auch Fürther Kreishandwerksmeister und Bayerns Landesinnungsmeister der Fleischer ist. Die Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft sei freiwillig und sollte sich mit dem eigenen Verständnis einer Glaubensgemeinschaft decken. Das sei hier nicht mehr der Fall. Ammon: „Eine ideologisch getriebene Kirchengemeinschaft hat mit Christentum nichts mehr zu tun.“ Dass die evangelische Kirche Vorgaben und Vorhaben der jetzigen Bundesregierung übernehme, sei für ihn nicht akzeptabel.Die widersprüchliche Planung der Organisatoren dieser Großveranstaltung kommentiert Ammon süffisant: „Fleisch und konventionell erzeugte Lebensmittel verbieten, aber Schnaps und Tabak an den Verkaufsständen anbieten und verkaufen!“Auch beim Würzburger Hafensommerfest im Juli wird es vegetarisch zugehen. In diesem Jahr möchten die Veranstalter vor allem auf das Thema Klimaneutralität aufmerksam machen – und bieten deswegen nur vegetarische Speisen an. Mit diesem Schritt möchte die Stadt ein Zeichen setzen.Bereits im letzten Jahr hatte die Stadt Aachen für Aufsehen gesorgt, als bekannt wurde, dass Fingerfood, Canapés und Häppchen bei Empfängen im Aachener Rathaus nur noch fleischlos serviert werden.