BERLIN Die Stimmung in der deutschen Ernährungsindustrie hat sich im März deutlich aufgehellt. Nach einer stetigen Erholung in den vergangenen Monaten vom Rekordtief im Herbst 2022 seien die neuesten Daten zum ifo-Geschäftsklimaindex positiv ausgefallen, berichtete die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) heute in Berlin.

Der Saldo des Geschäftsklimas habe im März ebenso zulegen können, wie die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage. Auch die Zukunf