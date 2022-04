Ernährungssicherung: Vorrang fürs Klima

FRANKFURT Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hält im „Bericht aus Berlin“ an der Stilllegung von Agrarflächen fest: „Zu viel Getreide in Futtertrögen“.

Mehr Tierwohl, weniger Pestizide, mehr Ökolandbau: Das hat sich Cem Özdemir vorgenommen, als er zum Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft berufen wurde. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die damit verbundenen Engpässe stellen die Ziele des Grünen-Politikers und der Ampel-Koalition in Frage.Die Debatte zwischen einer nachhaltigen Klimapolitik sowie einer zuverlässigen Versorgung mit Lebensmitteln gewinnt an Schärfe. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Stilllegung von Agrarflächen für den Umweltschutz und das Ziel, den Bioanbau auf 30 Prozent auszudehnen. Dieser Ausbau bedeutet, dass auf der Öko-Fläche nur mit der Hälfte des Ertrags gerechnet werden kann, sagte Peter Buhl von den „Freien Bauern“ in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. Özdemir stellte in dem Politmagazin am vergangenen Sonntag klar, dass der Ukraine-Krieg nicht dafür genutzt werden dürfe, die Maßnahmen für den Klimaschutz rückabzuwickeln. Es bleibe wichtig in Kreisläufen zu denken und die Biodiversitätskrise nicht auszublenden. Prof. Harald Grethe von der Berliner Humboldt-Universität forderte in der TV-Sendung ein Umdenken von den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Ziel müsse sein, weniger tierische Produkte und weniger Fleisch zu konsumieren, um die Nahrungsmittelkrise zu beenden. „Wir brauchen so wahnsinnig viel Getreide, weil wir das alles durch den Tiermagen schleusen.“ Der Agrarwissenschaftler ist sich mit Özdemir einig, dass das nicht nachhaltig ist. Knapp 60 Prozent des Getreides wird laut BLE für Futtermittel verwendet, und nur 20,1 Prozent für Nahrungsmittel.Lesen Sie auch den Kommentar „ Wir brauchen eine gerechte Kurskorrektur “ von Chefredakteur Jörg Schiffeler.