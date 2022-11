imago / Rupert Oberhäuser

In Deutschland stagnierten die Preise für Jungbullen im Beobachtungszeitraum 7. bis 13. November 2022. Die Kurse für Färsen und Kühe gaben dagegen leicht nach.

BRÜSSEL Die Schlachtrinderpreise in der Europäischen Union haben sich weiter freundlich entwickelt - zumindest aus der Perspektive der Erzeuger. Schlachtbetriebe, Fleischgroßhändler sowie Fleischverarbeiter und fleischerhandwerkliche Betriebe müssen durchschnittlich mehr fürs Großvieh zahlen. Allerdings fallen die Zuschläge auf die Notierungen in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU verschieden hoch aus. An einigen Märkten kommt es aber auch zu Abschlägen.

