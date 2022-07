jus

In der Urlaubssaison ist die Nachfrage nach Schweinefleisch in vielen EU-Staaten spürbar schwächer. Dazu bremst die Sommerhitze vielerorts den Appetit.

BONN Gegenwärtig lässt sich das geringe Angebot an Schlachtschweinen problemlos vermarkten, doch das Kaufinteresse für EU-Ware in Asien steigt. In Dänemark, Frankreich und Spanien ziehen die Notierungen bereits an.

