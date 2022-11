jus

Schweinehälften im Kühlhaus

BONN Zum Advent zieht die Nachfrage an. Kurse in Deutschland, Belgien, Dänemark und Österreich klettern wieder. Abschläge in Frankreich und Italien. Die Situation in Spanien bleibt unverändert.

