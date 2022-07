imago / MiS

Die Hitzewelle bringt dem Absatz von Schweinefleisch keine Impulse. Vielerorts ist es fürs Grillen zu heiß.

BONN Die Schlachtschweinepreise in der Europäischen Union haben zuletzt an Dynamik verloren. In den südlichen Erzeugerländern hat die Belebung nachgelassen, während Impulse andernorts weiter auf sich warten lassen.

