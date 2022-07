jus

Schweinehälften im Kühlhaus.

BONN Die Absatzflaute am Fleischmarkt verschärft sich in der Urlaubszeit. In Europa bleiben die Kurse ebenfalls stabil. Aufschläge in Frankreich, Italien und Spanien.

