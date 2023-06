Thomas Fedra

Grillfreundliches Wetter sorgt für einen steigenden Fleischkonsum.

BONN Die sommerliche Witterung entfacht bei den Bürgerinnen und Bürgern die Grilllust. Die Fleischnachfrage steigt damit spürbar - nicht nur in Deutschland. Gleichzeitig bleibt das Angebot von Schweinen knapp. Der EU-Durchschnittspreis befindet sich im Höhenrausch. Erwartet wird das Knacken einer Rekordmarke von 240 Euro.

Das zuletzt etwas größere Angebot an Schlachtschweine in Deutschland hat sich trotz eines ausgefallenen Schlachttags am Pfingstmontag flott