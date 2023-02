jus

Das Angebot von Schlachtschweinen in der EU bleibt klein. Laut Eurostat zählt die EU die kleinste Schweineherde in diesem Jahrhundert.

BONN Das Lebendangebot bleibt europaweit knapp. Während die Notierung in Deutschland eine Atempause einlegt, werden in Frankreich und Spanien kräftige Aufschläge fällig. Unterdessen müssen am Fleischmarkt erst noch höhere Erlöse durchgesetzt werden.

Der rasante Anstieg der Schlachtschweinepreise in Deutschland hat Ende Februar vorerst ein Ende gefunden. Die Vereinigung der Erzeugergemeinschaften f