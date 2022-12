imago / APress

BONN In Deutschland legt die VEZG-Preisempfehlung die zweite Woche in Folge spürbar zu. Auch in Belgien und Österreich klettern die Notierungen. In Spanien erhalten weitere Betriebe die Zulassung für Exporte nach China.

