BONN Tierhaltungssysteme für die Zukunft sowie neueste Forschungsergebnisse zu einer tierfreundlichen Nutztierhaltung will die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) zusammen mit Partnern bei der diesjährigen EuroTier vom 15. bis 18. November in Hannover vorstellen.

Wie die BLE mitteilte, ist sie vor Ort mit dem Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL), dem Bundesprogramm Nutztierhaltung, der Innovationsförderung, dem Bundesprogramm Ökologischer Landbau (BÖL) und der Geschäftsstelle Digitalisierung vertreten. Das BZL informiert am Stand A11 in Halle 26, wie mit dem gesamtbetrieblichen Haltungskonzept (GHK) eine zukunftsfähige Nutztierhaltung aussieht. Auf der angrenzenden Sonderfläche „Spotlight GHK“ können Besucher die entsprechenden Stallbaumodelle auch live erleben.Das BZL wird zudem mit vier verschiedenen Thementagen zur Kommunikation, zur Wissensplattform Nutztierhaltung, den Bildungsmaterialien und der landwirtschaftlichen Statistik inhaltliche Schwerpunkte setzen. Dabei wird es am 15. November auf der Sonderfläche „Spotlight GHK" eine Gesprächsrunde mit BLE-Präsident Dr. Hanns-Christoph Eiden zum Wissenstransfer von Forschungsprojekten in die Praxis der Tierhaltung geben. Das „Bundesprogramm Nutztierhaltung “ ist unter anderem in Halle 26 zusammen mit dem „Netzwerk Fokus Tierwohl“ aktiv und wird dort auf einer Sonderfläche kurze Vorträge zu Themen wie Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in der Ferkelzucht sowie der Nutzung digitaler Technologien in der Geflügelhaltung durchführen. Auch werden anderenorts in den Fachforen „Schwein & Geflügel“ sowie „Milch & Rind" verschiedene Projekte aus dem Bundesprogramm Nutztierhaltung präsentiert.Am Stand des Bundeslandwirtschaftsministeriums in Halle 26 können sich Fachbesucher über Projektergebnisse aus der Innovationsförderung informieren, beispielsweise über „AutoDry", mit dem sich Kühe schonend auf das Trockenstellen vorbereiten lassen. Diese Innovation wurde von der Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Das BÖL berät ebenfalls am Stand des Ministeriums über den ökologischen Landbau. In den Fachforen wird unter anderem über den aktuellen Stand von Projekten zur ökologischen Tierhaltung berichtet.