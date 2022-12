Expansion: Spatenstich bei Raps

KULMBACH Der Gewürzspezialist Raps aus Kulmbach investiert in ein neues Hochregallager auf seinem Werksgelände.

„„Lager 23“ soll effizienten Betrieb beim Gewürzexperten fördern.“ Florian Knell, Raps-Geschäftsführer

Der erste Spatenstich für die Bauarbeiten erfolgte Anfang November, wie das oberfränkische Unternehmen mitteilte. Das neue Lager soll zwanzig Meter hoch werden und in acht Regalzeilen Lagerplatz dort schaffen, wo er benötigt wird: zwischen Werk 2 und Werk 3, woraus sich auch der Name „Lager 23“ ableitet. Die klimaneutrale Bauweise und eine durchdachte Aufteilung stellen den ressourcenschonenden Betrieb und reibungslose Abläufe sicher, sagte Annegret Kühne als Verterterin der Inhaberfamilie bei der Zeremonie.Nicht nur die Abläufe werden dank intelligentem Grundriss und eingesetzter Technologie effizient sein, sondern auch das Energiemanagement. Geheizt wird mit der Abwärme aus der Wärmerückgewinnung der Anlagen in Werk 3, die Photovoltaik -Anlage auf dem Dach wird Strom aus Sonnenenergie produzieren. Das Unternehmen investiert über zehn Mio. Euro in die Erweiterung der Werksanlagen. Mit insgesamt sechs Produktionsstätten in Europa und weltweit mehr als 900 Mitarbeitenden produziert Raps rund 35.000 Tonnen an unterschiedlichsten Lebensmittelinhalts- und Zusatzstoffen pro Jahr.Neben Kulmbachs Oberbürgermeister Ingo Lehmann war Umweltminister Thorsten Glauber von der Staatsregierung eigens angereist. Für eine Investitionssumme von über zehn Mio. Euro wird mit direkter Verbindung zu den benachbarten Produktionsstätten für Flüssigprodukte und der Mikroverkapselung ein modernes Warenlager entstehen.