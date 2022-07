BERLIN Die Beschäftigtenzahlen in der Ernährungs- und Genussmittelindustrie steigen wieder. Diese Bilanz zieht jetzt die Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss (ANG).

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Ernährungs- und Genussmittelindustrie stieg laut Bundesagentur für Arbeit (BA) zum 30. September 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Prozent. Damit setzte sich laut ANG der positive Trend aus dem Vorquartal weiter fort. Zusätzlich zu den für die Industrie typischen kaufmännischen und technischen Berufsbildern arbeiten mehr als ein Drittel der Beschäftigten der Ernährungs- und Genussmittelindustrie in ernährungstypischen Berufen. In diesen Berufszweigen stieg die Anzahl der Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,6 Prozent an.

Dagegen setzt sich der Abwärtstrend bei den Auszubildendenzahlen fort. Zum Stichtag 30. September 2021 waren der Vereinigung zufolge 28.541 Auszubildende in der Branche tätig (-4,3 Prozent zum Vorjahr). Somit konnte der Abwärtstrend im dritten Quartal etwas abgebremst werden. Die Auszubildendenzahl bei den ernährungstypischen Berufen sank um 4,5 Prozent.

„Der Fachkräftemangel und die Gewinnung von Nachwuchstalenten sind noch immer eine zentrale Herausforderung in der Ernährungs- und Genussmittelindustrie. Dabei hat sich angesichts steigender Beschäftigtenzahlen die Branche bisher als sehr krisenfest bewiesen. Das spricht auch für die Attraktivität der Branche als Arbeitgeber", kommentiert ANG-Hauptgeschäftsführerin Stefanie Sabet die Zahlen.