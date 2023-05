Fachkräftesicherung: Tausende Azubis fehlen

BERLIN Das Handwerk in Deutschland sieht sich mit einem massiven Mangel an Lehrlingen konfrontiert. Knapp 40.000 Ausbildungsstellen sind derzeit noch unbesetzt.

Präsident Jörg Dittrich vom Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) klagte im Interview mit der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ über eine alarmierende Ausbildungssituation im deutschen Handwerk. Der Bedarf in den sogenannten „Klimaberufen“ wie etwa Heizung-Sanitär-Klima, Elektroinstallation und Bauwesen sowie im Lebensmittelhandwerk und in handwerklichen Gesundheitsberufen sei besonders hoch.Hauptgeschäftsführer Martin Fuchs vom Deutschen Fleischer-Verband ( DFV ) unterstreicht die dramatische Situation im Gespräch mit der afz. „Es fehlen nicht nur gigantisch viele Fachkräfte, auch die Azubiquote pendelt ständig zurück.“ Etwa weil immer weniger junge Menschen eine Ausbildung im Fleischerhandwerk absolvieren. Wurden im Jahr 2021 im Fleischerberuf 728 Gesellenprüfungen bestanden, so waren dies zwanzig Jahre zuvor noch 2.678. Zählten im Jahr 2011 insgesamt 3.446 Betriebe einen Lehrlingsbestand an Fleischerinnen und Fleischern von 4.934, so reduzierte sich die Anzahl im Jahr 2021 auf 2.621 Azubis in 1.976 Ausbildungsbetrieben. Bei den Fleischerei-Fachverkäuferinnen und -Fachverkäufern ist die Situation ebenso angespannt.Dieser enorme Rückgang übertrifft bei weitem die Strukturentwicklung im Fleischerhandwerk. Der Geschäftsbericht des DFV wies im Jahr 2011 insgesamt 14.969 fleischerhandwerkliche Betriebe aus. 2021 zählt der Verband noch 10.870 Unternehmen. Für Diplom-Kaufmann Martin Fuchs ist klar: „Der Bedarf an Mitarbeitenden kann nicht gedeckt werden.“ Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) drängt deshalb verstärkt auf eine Berufsorientierung an Schulen, um Fachkräfte zu gewinnen.