Pixabay

Das Verbot der Ferkelkastration soll nach einer Übergangszeit von zwölf Jahren greifen.

HELSINKI In Finnland will die Regierung die Vorschriften in der Nutztierhaltung deutlich verschärfen und damit eine Vorreiterrolle in Europa einnehmen.

