Festtagsbraten: Gänse kommen aus Osteuropa

WIESBADEN Mit dem Martinstag am 11. November beginnt in Deutschland traditionell die Gänsesaison. 98 Prozent des importierten Gänsefleischs im Jahr 2021 kamen aus Polen und Ungarn.

Das Fleisch für den traditionellen Gänsebraten am Martinstag und in der Weihnachtszeit in Deutschland stammt vor allem aus Osteuropa. Wie das Statistische Bundesamt ( Destatis ) mitteilte, wurden im vergangenen Jahr insgesamt rund 18.200 Tonnen Gänsefleisch importiert. 97,5 Prozent davon kamen aus Polen und Ungarn. Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich die Einfuhr von Gänsefleisch insgesamt um 2,4 Prozent.In Deutschland wurden im vergangenen Jahr knapp 2.600 Tonnen Gänsefleisch erzeugt. Das entspricht lediglich 0,2 Prozent der rund 1,6 Millionen Tonnen Geflügelfleisch aus gewerblicher Schlachtung. Fast drei Viertel (73,6 Prozent) des Gänsefleischs wurden in den Monaten Oktober, November und Dezember erzeugt.