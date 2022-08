Fleischer-Bilanz: Metzger verlieren Umsätze

FRANKFURT Die durch Inflation und Energiekrise ausgelöste Kaufzurückhaltung vieler Kundinnen und Kunden trifft nun die Fleischereien. Ergebnisse des afz-Barometers für das erste Halbjahr 2022.

durchschnittlich

zur Geschäftsentwicklung im Fleischerhandwerk

aktuell

der Befragten

Die fleischerhandwerklichen Betriebe spüren die Folgen von Inflation und Energiekrise. So sanken die Erlöse im ersten Halbjahr 2022 um3,3 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode. Das ist das Ergebnis des afz-BarometersDamit gaben die Umsätze erstmals seit dem Jahr 2005 nach. Zwischen Januar und Juni 2021 realisierten die Fleischereien noch Umsatzzuwächse von durchschnittlich 1,3 Prozent. Nach einem starken ersten Coronajahr 2020 (+5,1 Prozent) war das seinerzeit ein gutes Ergebnis. Für das erste Halbjahr 2022 berichtennun 57 Prozent der Umfrageteilnehmer über sinkende Umsätze und nur noch knapp 21 Prozent von Zuwächsen. Unverändert entwickelten sich die Geschäfte bei 22,4 Prozent„Die Kaufzurückhaltung ist spürbar“ berichten Befragte des afz-Barometers. Die Verunsicherung unter den Kundinnen und Kunden der Fleischer-Fachgeschäfte ist groß. Das Geld sitze nicht mehr so locker, weil viele Kosten in Schwindel erregende Höhen steigen und auch Fleisch ein Preistreiber sei, vermerken Befragte in ihren Kommentaren. „Die Kunden kaufen etwas weniger und etwas günstiger ein“, beschreibt Geschäftsleiter Dr. Reinhard von Stoutz vom Deutschen Fleischer-Verband ( DFV ) die Situation.Die Erlössituation lässt keine Rückschlüsse zur Rendite der Betriebe zu. Die Metzgereien haben eine Reihe von Preisanpassungen durchgeführt und der kostenintensive Partyservice mit hohem Personalaufwand pausiert oft. Der Anteil am Gesamtumsatz bewegt sich aktuell bei 2,8 Prozent. Vor der Pandemie waren das durchschnittlich acht Prozent. Immerhin steuert die Heißtheke wieder 8,2 Prozent zum Gesamtumsatz bei.Lesen Sie auch den Kommentar „ Ohne Mitarbeiter kein Ergebnis “ von Chefredakteur Jörg Schiffeler.