FRANKFURT Laut einer Umfrage des Deutschen Fleischer-Verbands ziehen die fleischerhandwerklichen Betriebe eine durchwachsene Bilanz. Sorgen um die Rohstoffbeschaffung nehmen zu.

Der Deutsche Fleischer-Verband ( DFV ) befragte seine Mitglieder zur wirtschaftlichen Lage und zur Situation an den Rohstoffmärkten.Vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen des vergangenen Jahres ist es für den DFV nicht überraschend, dass zwar der Umsatz in Euro überwiegend gehalten werden konnte, jedoch Warenmenge und Ertrag bei vielen Unternehmen des Fleischerhandwerks rückläufig waren. So gibt die Hälfte der Umfrageteilnehmer an, dass die verkaufte Warenmenge im Jahr 2022 gesunken ist. Eine hohe Inflation und stark gestiegene Erzeugerpreise für Fleisch und Energie prägen die Geschäftsentwicklung der Meisterbetriebe. Die Kunden zahlreicher Fachgeschäfte reagieren verunsichert auf die Teuerung, was zu einer spürbaren Kaufzurückhaltung führt.Knapp die Hälfte der Teilnehmer der DFV-Umfrage konnte den Umsatz gegenüber 2021 halten oder verbessern. Der Verband weist aber darauf hin, dass die guten Werte nicht darüber hinwegtäuschen dürfen, dass diese Entwicklung überwiegend auf der Anhebung der Verkaufspreise basiert. Entsprechend negativer präsentiert sich die Ertragslage der Metzgereien. Ein Drittel der fleischerhandwerklichen Betriebe konnte 2022 den Ertrag des Vorjahres halten oder sogar verbessern. Umgekehrt bedeutet das aber auch, dass sich das Ergebnis bei zwei Dritteln verschlechterte.Neben der wirtschaftlichen Entwicklung bereitet den Fleischermeistern der deutliche Rückgang der Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe und sinkende Tierbestände große Sorgen. Sie befürchten, dass es in Zukunft für die Unternehmen des Fleischerhandwerks schwerer sein wird, an Schweine- und Rindfleisch sowie Geflügel in erwünschter Qualität und Quantität zu kommen.