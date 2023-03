liv

Der neue Vorstand (von links): Geschäftsführer Alexander Zeitler, Marc Keßler, Peter Klassen, Peter Hebauer, Thomas Christian, Manfred Schmitt, Landesinnungsmeisterin Dagmar Groß-Mauer, Christian Knichel, Stefan Wiersch und Ulrich Bayer.

WINNINGEN Fleischerverband Rheinland-Rheinhessen wählte Vorstand. Dagmar Groß-Mauer steht weiterhin an der Spitze des Verbands. Verantwortungsvoller Genuss in Maßen, so müsse das Credo lauten, ist die Landesinnungsmeisterin überzeugt.

