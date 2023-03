imago / Rupert Oberhäuser

Rinderhälften im Kühlhaus.

WIESBADEN Zum Jahresauftakt 2023 ist das Angebot an Schlachtrindern in Deutschland größer ausgefallen; bei Schweinen setzte sich der Mangel an Tieren hingegen fort.

Laut Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis) wurden im Januar 248.410 Rinder zerlegt; das waren 10.660 oder 4,5 Prozent mehr als im Vorjahresmon