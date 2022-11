imago / Sven Simon

Beyond Meat will mehr Kunden in Deutschland erreichen.

EL SEGUNDO Der New-Food-Anbieter Beyond Meat aus den USA erringt mehr Platz in den Regalen des deutschen Lebensmitteleinzelhandels. Die pflanzlichen Produkte sollen ab November auch in 1.600 Rewe-Märkten gelistet sein.

EL SEGUNDO Der New-Food-Anbieter Beyond Meat aus den USA erringt mehr Platz in den Regalen des deutschen Lebensmitteleinzelhandels. Die pflanzlichen