1. Platz : Fleischer-Fachgeschäft Klaus Frühling, Büdingen

: Fleischer-Fachgeschäft Klaus Frühling, Büdingen 2. Platz : Metzgerei Ralph Bach, Rüdesheim

: Metzgerei Ralph Bach, Rüdesheim 3. Platz : Bernhardt´s Fleisch und Wurst Jens Kurzeknabe, Hatzfeld

: Bernhardt´s Fleisch und Wurst Jens Kurzeknabe, Hatzfeld Sonderpokal: Adolf-Reichwein-Schule, Limburg

Die Fleischwurst gehört in Hessen zu den identitätsstiftenden Fleischerzeugnissen, die bei vielen ein Heimatgefühl auslösen. Grund genug für den Fleischerverband Hessen, die inzwischen fünfte Fleischwurst-Meisterschaft auszurufen.Vor wenigen Wochen führte der Landesinnungsverband in Nidda die Qualitätsprüfung durch, für die Sachverständige 140 eingesendete Proben unter die Lupe nahmen: riechen, fühlen, schmecken und anschließend bewerten nach dem Prüfschema der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG). Am Wettstreit beteiligten sich 134 fleischerhandwerkliche Betriebe und sechs Berufsschulen. Ein voller Erfolg sei der große Zuspruch gewesen, so Landesinnungsmeister Eckhart Neun im Gespräch mit der afz. Unter allen Proben wurden nun die besonders herausragenden auf dem Hessentag in Pfungstadt mit goldenen Pokalen prämiert. „Die von ihnen produzierte Fleischwurst ist von ausgezeichneter Qualität“, rief Neun allen erfolgreichen Teilnehmern zu und regte an, das für die eigene Werbung zu nutzen.Der großen Bedeutung für das Fleischerhandwerk ist sich auch die Landespolitik bewusst, und so zögerte Ministerpräsident Boris Rhein auch nicht, die Auszeichnungen persönlich vorzunehmen. „Wo die beste Fleischwurst geehrt wird, muss ich dabei sein“, so der CDU-Politiker. Der Landesvater nahm sich nicht nur für die Erstplatzierten Zeit. Er dankte allen Anwesenden und den Mitgliedern der hessischen Innungen sowohl für ihren ehrenamtlichen Einsatz als auch die Ausbildung junger Menschen. Man müsse deutlich machen, wie wertvoll der Einkauf vor Ort sei: Die Wertschöpfung in der Region zu halten, Arbeitsplätze zu sichern und die heimische Versorgung mit Lebensmitteln sicherzustellen, seien die Zukunftsthemen. „Fleischer sind eine echte Bereicherung“, betonte Rhein.Metzgermeister und Landesfinanzminister Michael Boddenberg (CDU) unterstrich, dass die Landesregierung „inhaliert, was die Unternehmen bewegt“. An den „bürokratischen Wust“ müsse man ran. Zudem appellierte er an die Handwerkerinnen und Handwerker, sich stärker zu Wort zu melden.

Alle Ergebnisse sind hier abrufbar: www.fleischerverband-hessen.de