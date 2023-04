GEA: Raum für Praxisversuche

BIEDENKOPF GEA weiht neues Technologiezentrum ein. Verpackungstests und Produktbemusterungen sind nun unter realen Kundenbedingungen möglich.

GEA weihte vor Kurzem sein neues 1.500 qm großes Technologiezentrum (XLAB) in Biedenkopf-Wallau ein. Das neue XLAB steht Kunden fortan für Produkttests und Trainings zur Verfügung.



„Wir freuen uns sehr unser neues Technologiezentrum nach der sechsmonatigen Bauphase eröffnen zu können. Mit dem XLAB können unsere nationalen sowie internationalen Kunden praxisnahe Produkttests durchführen. Eine Besonderheit ist die neue 500 qm große Klimahalle, die bis auf den Gefrierpunkt kühlbar ist und Tests unter realen Kundenbedingungen ermöglicht“, sagt Moritz Krunke, Geschäftsführer des GEA-Standorts in Wallau.Während der Eröffnungszeit werden Workshops in den Bereichen Automation, Digitalisierung Nachhaltigkeit sowie Training- und Performance-Support für Kunden im neuen XLAB angeboten. Werksführungen und Live-Demonstrationen an der Slicing- und Packaging-Linie, SmartPacker und CutMaster runden das Programm ab. Auf der Ausstellungsfläche sind Einzelmaschinen und komplette, hoch digitalisierte Produktionslinien ausgestellt und das gesamte Produktportfolio der Geschäftseinheit verfügbar.Dies beinhaltet technisch komplexe Tiefzieh- und Vertikalverpackungsmaschinen, schnell arbeitende Schneide- und Ladesysteme für Fleisch, Wurst, Schinken/Speck, Käse, Tiefkühlkost und Gemüse sowie hochflexible Schüsselkutter zur Herstellung von Wurst-, Käse-, Fisch- und Fleischersatzprodukten . Darüber hinaus bietet dieses Geschäftsfeld Lösungen für die Produktion und Verpackung von Süßwaren und Lebensmitteln an. Das XLAB bündelt die Kompetenzen aus der gesamten GEA-Geschäftseinheit an dem Standort.„Unser neues Technologiezentrum unterstreicht unsere partnerschaftlichen Kundenbeziehungen auf nationaler und internationaler Ebene. Wir entwickeln mit ihnen individuelle Lösungen, die eine entscheidende Rolle in der Technologietransformation des jeweiligen Produktionsbereichs spielen werden“, ergänzt Jörg Kuhn, Vice President der Geschäftseinheit Slicing & Packaging.GEA ist langjährig im Food-Segment tätig und hat sich seither zu einem Komplettanbieter für die gesamte Prozesslinie entwickelt. Das international operierende Unternehmen ist nicht nur Zulieferer, sondern auch Berater für Kunden, die erst in die Branche einsteigen wollen. Dabei werden diese bereits früh in die Prozesse und Planung mit eingebunden.