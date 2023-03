imago / BildFunkMV

Die Hochpathogene Aviäre Influenza (HPAI) wird von Wildvögeln eingeschleppt.

BONN Seit Jahresbeginn sind rund 200 Geflügelbetriebe in der EU von Vogelgrippe betroffen. Neuer Ausbruch bei einem Putenmäster in Mecklenburg-Vorpommern. Der Seuchenzug ist laut Landwirtschaftsminister Till Backhaus noch nicht vorbei. Die Schweiz verlängert unterdessen die Biosicherheitsmaßnahmen bis Ende April und Großbritannien will alle gehaltenen Tiere registrieren.

In der Europäischen Union hat es von Jahresbeginn bis Anfang März laut dem Tierseucheninformationssystem (ADIS) rund 1.000 Nachweise de