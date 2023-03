Give-Aways: Sympathischer Botschafter

AUGSBURG Fleischerverband Bayern bietet Playmobil-Sonderfigur „Metzger“ an.

Weiße Arbeitskleidung, weißes Basecap, Würstchen und Schinken begleitet mit einem freundlichen Lächeln – so steht er da, der Playmobil-Metzger. Playmobil ist eine weltbekannte Marke. Fast jeder hatte eine davon schon mal in der Hand, und seit Generationen helfen die Spielzeugfiguren dabei, Kindern Berufe näher zu bringen. Seit Februar ist beim Fleischerverband Bayern die neue Playmobil-Sonderfigur Metzger erhältlich – und die Nachfrage ist groß.



Playmobil-Metzger Der Preis pro Figur beträgt (jeweils zzgl. MwSt. und Versandkosten): für bayerische Mitglieder und Betriebe außerhalb Bayerns mit Servicevertrag kostet die Figur drei Euro.

für Betriebe außerhalb Bayerns sowie private Besteller und alle weiteren Interessenten sind es vier Euro. Ab 100 bestellte Figuren gibt es zehn Prozent und ab 500 Figuren 20 Prozent Rabatt.

„Wir suchten eigentlich ein Giveaway für unsere Ausbildungsmessen. Ein Mitbringsel, dessen Marke jeder kennt und das weiterhin Groß und Klein zu unseren Ständen locken wird. Da fiel die Wahl schnell auf die bekannte Marke Playmobil“, so Landesinnungsmeister Konrad Ammon . Gesagt, getan. Nach ersten positiven Gesprächen gab der Fleischerverband Bayern den Auftrag zur Produktion eines kleinen Metzgers als Sonderfigur in limitierter Auflage.„Für uns ist dies nicht einfach nur ein Giveaway, denn die Figur verkörpert positive Emotionen. Als wir über unsere Social-Media-Kanäle von den ersten eintausend Promo-Figuren berichtet hatten, glühten die Mail- und Telefondrähte. Alle wollten den Metzger haben, sodass wir als weiteren Schritt mehrere tausend Stück des Sympathieträgers für den Verkauf bestellten“, berichtet Geschäftsführer Lars Bubnick Doch damit nicht genug. Aufgrund der großen Nachfrage und des geplanten Verkaufs der Figuren erhielt der Fleischerverband Bayern sogar einen eigenen Playmobilkarton – mit Metzgerlogo sowie dem Schul- und Verbandsgebäude in Augsburg als Hintergrund.„Unser Metzgerhandwerk – unsere Schule auf dem Karton einer weltbekannten Marke. Wir sind mächtig stolz darauf, dass wir dem kleinsten Botschafter unseres Handwerks mit dieser Aktion neues Leben einhauchen konnten, und wir danken Playmobil für diese gemeinsame Aktion. Wenn wir es schaffen, dass unser Handwerk mit Hilfe dieser kleinen Figur ein Stückweit zurück in die Köpfe unserer Gesellschaft kommt, dann ist das ein weiterer Erfolg“, so Bubnick.Dass die kleinen Metzgerfiguren großen Anklang finden werden, davon ist er fest überzeugt. Ob eine Figur oder 500 – viele Betriebe und Privatpersonen haben schon ihre Bestellung abgegeben. Sogar Playmobil-Sammler aus ganz Europa haben schon angefragt, ob sie originalverpackte Figuren erhalten können.Die Bestellung kann beim Fleischerverband Bayern aufgegeben werden. Das Bestellformular mit den Verkaufspreisen ist auf der Verbandshomepage zu finden