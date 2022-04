IMAGO / agefotostock

Nach einer Jahrhundertdürre erholen sich die Rinderbestände in Australien. Das Angebot an Schlachtrindern hat das frühere Niveau aber noch nicht wieder erreicht.

CANBERRA In der Handelsbilanz zeigen sich noch immer die Folgen der Dürre in den Jahren 2018 bis 2020. Zudem werden die Lieferungen durch Probleme in der Logistik erschwert.

