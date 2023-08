imago / PanoramiC

Frankreichs Landwirtschaftsminister Marc Fesneau sieht den neuen Marktzugang als großen Erfolg.

PARIS Schlachtunternehmen in Frankreich dürfen gefrorenes Schweinefleisch zur Verarbeitung nach Down Under liefern. Verhandlungen nach zehn Jahren erfolgreich.

Frankreich darf erstmals Schweinefleisch nach Australien exportieren. Wie das Landwirtschaftsministerium in Paris in der vergangenen Woche mitteilte,